نجمة التواصل الإجتماعي السعودية "شهد ليو" غاضبة بعد تسريب فيديو لها في حفلة

ردت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية "شهد ليو" على حادثة تصويرها خلسة خلال رقصها في أحد المطاعم في الرياض، وتسريب الفيديو من دون علمها.

وقالت شهد في فيديو، إنها ليست غاضبة لأنها كانت ترقص، فهي لم تقم بأي خطأ، لكن ما أثار حفيظتها هو التعدي على حياتها الخاصة من دون مبرر، لا سيما أنها لم تكن وحدها.

وأضافت الشابة المقيمة في دبي: "الحمد لله أنا مبسوطة ومروقة عادي، بس التصوير اللي ماله سنع ماله سنع، والتصوير اللي ماله داعي ماله داعي".

تداول فيديو لمشهورة #سناب_شات#شهد_ليو وهي ترقص أثناء جلوسها مع أصدقائها في مطعم بمنطقة #البوليفارد ب #الرياض. pic.twitter.com/KKIdaf30Sr — News Celebr أخبار المشاهير (@NewsCelebr) November 11, 2021

وردت على ناشرة الفيديو التي بررت فعلها بالمحبة: "يعني المحبة الي تبين تصورينها وتبينينها للناس، خليها لنفسك، أنا ما أحتاج أعرفها ترى، أنا اتضايق، وأنا ما حب اتضايق، ولا حب اتنفس، ولا حب أعطي الناس أكبر من حجمها، أنا ما حب، بس يا ريت نحشم، نحشم ونحترم، والله العظيم ما أدري وش أقول".

وأضافت: "فيه واحد يقول احنا في بار ولا بقهوة، لا بقهوه الله يهديك، وقاعدين في البوليفارد ومبسوطين واسعين صدورنا، إن كان مب جايزلك الوضع، غمض عينك ولا تشوف".

تعليق مشهورة #سناب_شات#شهد_ليو على تصويرها وهي ترقص أثناء جلوسها مع أصدقائها في مطعم بمنطقة #البوليفارد ب #الرياض دون علمها. pic.twitter.com/RZH8a4Sy96 — News Celebr أخبار المشاهير (@NewsCelebr) November 11, 2021

المصدر: RT