المغنية ناتاليا أوريرو تحصل على جواز سفر روسي

حصلت الممثلة والمغنية الأوروغوايانية الشهيرة ناتاليا أوريرو، المقيمة في الأرجنتين، على جواز سفر روسي، وذلك في حفل جرى بمقر السفارة الروسية في بوينس آيرس.

وقام السفير الروسي لدى الأرجنتين دميتري فيوكتيستوف بتسليم الوثيقة للمغنية، التي قرأت قسم الولاء باللغتين الروسية والإسبانية، ثم قالت بالروسية: "شكرا لكم، أنا سعيدة جدا".

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يذكر أنه في نهاية أكتوبر الماضي وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم بمنح أوريرو الجنسية الروسية.

وكانت المغنية ونجمة المسلسل التلفزيوني المعروف "الملاك البري" قد طلبت عام 2019 خلال مشاركتها في نرنامج تلفزيوني روسي وعلى الهواء مباشرة، من الرئيس بوتين منحها الجنسية الروسية.

وأوضحت أوريرو في وقت لاحق أنها لا تخطط للعيش في روسيا، لكنها كانت تسعى للحصول على الجنسية الروسية كتعبير عن امتنانها على حب المواطنين الروس لها.

المصدر: وكالات