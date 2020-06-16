فنانة أرجنتينية معروفة تحصل على الجنسية الروسية

قدمت الفنانة الأرجنتينية المعروفة عالميا، ناتاليا أوريرو طلبا إلى السفارة الروسية في بلادها بمنحها الجنسية الروسية.

أفادت بذلك يوم 15 يونيو وكالة "تاس" الروسية التي نقلت عن الفنانة قولها:"لدي علاقات وطيدة مع روسيا وعدد كبير من الأصدقاء هناك. وعندما زرت مؤخرا السفارة الروسية في الأرجننين قيل لي إني يمكن أن أقوم بصياغة رسمية لرغبتي في الحصول على الجنسية الروسية وقلت إن ذلك شرف كبير لي، ثم تلقيت استمارات قمت بإملائها".

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يذكر أن الفنانة أعربت لأول مرة عن رغبتها في الحصول على الجنسية الروسية في برنامج "أورغنت المسائي" التلفزيوني الفكاهي الروسي حيث قال مقدم البرنامج، إيفان أورغنت، مازحا إنها أكثر السيدات الأجنبيات روسية، فردت عليه ناتاليا قائلة:"ولم لا؟ يجب أن يفكر بوتين في منحي الجنسية الروسية".

وقالت الفنانة " إن عشاق إبداعها الروس يمنحونها جوازات روسية تذكارية وقررت الآن الحصول على جواز روسي رسمي".

جدير بالذكر أن، ناتاليا أوريرو، ولدت عام 1977 في عاصمة الأوروغواي مونتيفيديو.

وذاع صيتها العالمي عام 2000 بعد مشاركتها في تصوير المسلسل التلفزيوني الأرجنتيني "الملاك المسعور". وهي معروفة كمغنية ممتازة. وسبق لها أن أطلقت 4 اسطوانات مدمجة لألبوماتها الغنائية.

وزارت، ناتاليا أوريرو، روسيا لأول مرة عام 2001 حيث أحست فورا، على حد قولها، بصلة روحية تربطها بالشعب الروسي. وسجلت، أوريرو، 3 أغنيات باللغات الإنجليزية والإسبانية والروسية قدمتها بمناسبة افتتاح مونديال – 2018 في روسيا. كما قامت الفنانة بأداء الأغنية " نحن بحاجة إلى النصر فقط" بمناسبة حلول الذكرى الـ75 للنصر على النازية.

المصدر: تاس