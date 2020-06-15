مترجم أمريكي يصور فيلما عن بوشكين بالتعاون مع مخرج روسي

اقترح المترجم والشاعر والمنتج السينمائي الأمريكي، جوليان هنري لاونفيلد، على وزيرة الثقافة الروسية ، أولغا ليبيموفا، دعم مشروعه واسع النطاق بعنوان "بوشكين للعالم أجمع".

وقال أثناء لقاء عقده يوم 10 يونيو الجاري مع وزيرة الثقافة الروسية إن المشروع يقضي بتصوير فيلم عن الشاعر الروسي العظيم، ألكسندر بوشكبن ( 1799 –1837 ) إلى جانب فعاليات ثقافية أخرى مثل إخراج مسرحيتي بوشكين "المآسي الصغيرة " و"الوليمة أثناء وباء الطاعون".

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يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد كلف وزيرة الثقافة الروسية، أولغا ليوبيموفا، بعقد لقاء مع هنري لاونفيلد المعروف بترجماته لمؤلفات ألكسندر بوشكين والبحث معه لمشاريع يريد تحقيقها في روسيا والعالم.

وسبق للمترجم الأمريكي حامل الجنسيتين الروسية والأمريكية أن تبادل الأفكار عن ترويج الثقافة الروسية في العالم في مؤتمر فيديو عقده يوم 6 يونيو على الإنترنت.

وقال المترجم والمنتج السينمائي الأمريكي إنه يعتزم إخراج فيلم عن الشاعر الروسي ألكسندر بوشكين بالتعاون مع المخرج السينمائي الروسي، أليكسي أوتشيتيل.

وقالت وزيرة الثقافة الروسية إن، أليكسي أوتشيتيل له خبرة واسعة في مجال إخراج الأفلام السينمائية في روسيا. وأعربت عن أملها بأن يمنح الفيلم دعما ماليا من قبل الحكومة الروسية. أما، هنري لاونفيلد فتعهد من جانبه بدالترويج للفيلم في الغرب.

وأعادت وزيرة الثقافة إلى الأذهان أن منتدى أونلاين الدولي لسوق الأفلام Key Buyers Event: Digital Edition الذي يعقد حاليا في موسكو عبارة عن ساحة يقدم فيها المخرجون السينمائيون الروس منتجاتهم أمام المنتجين السينمائيين الأجانب ودعت المنتج السينمائي الأمريكي للمشاركة في منتدى العام المقبل.

المصدر: تاس