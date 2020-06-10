تكريم الفائزين في مسابقة "بوشكين" بدمشق

شهد مركز العلم والثقافة في دمشق مراسم توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة "بوشكين" التي أقيمت هناك بمناسبة حلول الذكرى الـ221 لميلاد الشاعر الروسي العظيم (1799 – 1837).

صرح بذلك رئيس المركز، نيقولاي سوخوف، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية.

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وقال إن المركز استأنف عمله في ربيع عام 2020 في دمشق بعد انقطاع زمني دام 7 أعوام. وأوضح أن المركز بادر منذ شهر إلى إقامة مسابقة أونلاين على الإنترنت بعنوان "بوشكين"، وأضاف أن المسابقة شارك فيها 74 شخصا من قراء مؤلفات، ألكسندر سيرغييفيتش بوشكين، بمن فيهم 37 سوريا.

وكان المركز طيلة هذه الفترة ينشر في صفحته على "فيسبوك" قراءات قصائد ألكسندر بوشكين تقدم بها المشاركون في المسابقة.

وانضم إلى المسابقة إلى جانب الروس والسوريين هواة إبداع ألكسندر بوشكين من لبنان والأردن ومصر ومنغوليا. وشاركت فيها كذلك مجموعة من الأطفال من روضة الأطفال رقم 19 بمدينة روستوف على الدون.

وقدم المتسابقون، حسب سوخوف، مقتطفات من مؤلفات بوشكين المشهورة وبينها "الحكاية عن الصياد والسمكة"، و"يفغيني أونيغين"، و"حكية عن قيصر سلطان"، و"الخريف"، و"صباح الشتاء" وغيرها.

وقال إن إحدى الفتيات المشاركات في المسايقة والفائزة فيها قدمت قصيدة بوشكين" أتذكر لحظة مذهلة" باللغات الروسية والعربية والإنجليزية والفرنسية.

وقامت لجنة التحكيم التي ضمت الضالعين في الآداب من بطرسبورغ بتقييم نتائج المسابقة. أما مركز العلم والثقافة في دمشق فكرم الفائزين فيها.

وأقيمت في ختام مراسم منح الجوائز حفلة موسيقية بمشاركة الفائزين في المسابقة.

المصدر: تاس