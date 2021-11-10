 
مباشر
عاجل
التحالف العربي: الدفاعات الجوية السعودية تعترض 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون تجاه جنوب المملكة

"people magazine" تمنح الممثل بول رود لقب "الرجل الأكثر إثارة" لعام 2021

مجتمع

المصدر: تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rpao

منحت "people magazine" الممثل الأمريكي الكوميدي، بول رود، لقب "الرجل الأكثر إثارة" لعام 2021.

إقرأ المزيد
نجوم المسلسل يكشفون توقعاتهم عن الشخصيات..صورة تجمع فريق
نجوم المسلسل يكشفون توقعاتهم عن الشخصيات..صورة تجمع فريق "فريندز" الشهير قبل عرض "لم الشمل" المنتظر!

وعلق رود، على منحه هذا اللقب بالقول: "لقد سمعت العديد من الصفات منها أنني لطيف وأعمل بجد، لكن مثير؟ هذا قليلا خارج عن المألوف".

وأضاف في حديثه لمجلة "people magazine" أنه "عندما يسمع الناس أنه تم اختياري لهذا اللقب، فإنهم سيستغربون الأمر".

وتابع قائلا: "عندما أفكر بنفسي، أفكر بنفسي كزوج وأب، وأنا أمضي أوقات فراغي، عندما لا يكون لدي أي عمل، مع عائلتي، هذا ما أفضله".

المصدر: people magazine

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا