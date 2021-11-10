"people magazine" تمنح الممثل بول رود لقب "الرجل الأكثر إثارة" لعام 2021

منحت "people magazine" الممثل الأمريكي الكوميدي، بول رود، لقب "الرجل الأكثر إثارة" لعام 2021.

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وعلق رود، على منحه هذا اللقب بالقول: "لقد سمعت العديد من الصفات منها أنني لطيف وأعمل بجد، لكن مثير؟ هذا قليلا خارج عن المألوف".

وأضاف في حديثه لمجلة "people magazine" أنه "عندما يسمع الناس أنه تم اختياري لهذا اللقب، فإنهم سيستغربون الأمر".

وتابع قائلا: "عندما أفكر بنفسي، أفكر بنفسي كزوج وأب، وأنا أمضي أوقات فراغي، عندما لا يكون لدي أي عمل، مع عائلتي، هذا ما أفضله".

المصدر: people magazine