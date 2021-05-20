نجوم المسلسل يكشفون توقعاتهم عن الشخصيات..صورة تجمع فريق "فريندز" الشهير قبل عرض "لم الشمل" المنتظر!

ظهر نجوم مسلسل "فريندز" (Friends/الأصدقاء) الشهير معا مجددا على غلاف العدد الأخير من مجلة People قبل العرض الخاص "لم الشمل" الذي سيبث على HBO Max هذا الشهر.

واجتمع الممثلون: جنيفر أنيستون وكورتيني كوكس وليزا كودرو ومات ليبلانك وديفيد شويمر وماثيو بيري، الذين اشتهروا في المسلسل الكوميدي الشهير الذي استمر من 1994 إلى 2004، معا أمام خلفية خضراء لأخذ صورة أثارت الحماس والجدل بين عشاق المسلسل.

وشاركت جينيفر، 52 عاما، ما شعروا به جميعا قبل التسجيل: "يا إلهي، كيف سنعبر هذا على قيد الحياة، دون أن نبكي بحرقة؟".

وقالت كورتيني أثناء عملية "لم الشمل": "غمرتني 10 سنوات من الذكريات التي لا يمكن تعويضها".

واعترف مات بأن "لم الشمل" كان "حزينا" بعض الشيء، بينما اعترفت ليزا أنه كان وقتا "عاطفيا" بالنسبة لهم.

Friends Reunion Exclusive! Go Inside the ‘Emotional’ HBO Max Special with the 6 Stars https://t.co/Fg7zBkt0eppic.twitter.com/Zxno1Uo25c — People (@people) May 19, 2021

وخلال 10 مواسم من المسلسل الكوميدي على شبكة NBC، شكّل النجوم الستة رابطة وثيقة مشهورة مع بعضهم البعض على المستوى الشخصي والمهني. حتى أنهم اجتمعوا معا للتفاوض على زيادة أجور متساوية لهم جميعا، ما أدى إلى دفع مليون دولار عن كل يوم لكل حلقة.

وقال ماثيو إن علاقتهم ما تزال "سحرية"، وعندما قال مات مازحا إنه "محرج"، قابله ماثيو في المنتصف بـ "سحر غريب".

Could we BE anymore excited? (Yep, I said it.) https://t.co/sb231W6h36#FriendsReunion — Robyn Ross (@RobynRossTV) May 19, 2021

وتبدأ كل من شخصية مات (اسمها "جوي") وشخصية ماثيو (اسمها "تشاندلر")، المسلسل كزميلين في الشقة نفسها. ويسرد العرض الخاص "لم الشمل" غير المكتوب حديثهما عن ذكرياتهما من المسلسل.

وفي نهاية أحد مواسم "فريندز"، تنخرط شخصية كورتيني "مونيكا" مع "تشاندلر" بعلاقة رومانسية، ليصبحا في النهاية الزوجين الأكثر ديمومة في المسلسل.

Picture this:



The year is 2002, it’s Thursday night, and you rush home to catch the latest episode of Friends. Now get ready for it to happen all over again. Friends: The Reunion is streaming May 27 on HBO Max. #FriendsReunionpic.twitter.com/1ZrHq4HxSM — HBO Max (@hbomax) May 19, 2021

وينتهي المسلسل عندما تغادر مونيكا وتشاندلر أخيرا شقتهما، للانتقال إلى منزل في "ويستشستر" مع توأمهما حديثي الولادة.

ولدى كورتيني نظريات حول مستقبل "مونيكا"، حيث تقول: "أشعر دائما أن مونيكا ستفعل شيئا تنافسيا مع الأمهات الأخريات وتحاول التفوق عليهن".

وأضافت: "سواء كان بيع المخبوزات في المدرسة أو شيء من هذا القبيل. أعني، ستكون مزعجة للغاية".

وفي "فريندز"، تزوجت شخصية فيبي، التي تلعب دورها ليزا، من عازف بيانو يُدعى مايك هانيغان، الذي لعب دوره الممثل بول رود.

وبمجرد أن تنجب مونيكا وتشاندلر أطفالهما - من خلال أم بديلة - قررت فيبي أنها تريد أطفالا مع مايك أيضا.

وأخبرت ليزا People، أن "فيبي" في ذهنها حاليا "تعيش في ولاية كونيتيكت مع مايك وأطفالهم، وهي مسؤولة عن برنامج الفنون في المدرسة".

وكشفت أن "فيبي"، التي كانت دائما غريبة الأطوار في المجموعة، أصبحت "المدافعة عن أطفالها لأنهم مختلفون كما كانت"، وفقا لتوقعاتها.

أما شخصية "ريتشل"، التي أدتها أنيستون، فبدأت العرض كعروس هاربة وعملت كنادلة، وفي النهاية تشق طريقها في صناعة الأزياء. ولديها علاقة متقطعة مع شخصية ديفيد، اسمها "روس"، التي تؤدي إلى زواج قصير في فيغاس، في حالة سكر وطفلة صغيرة تسمى إيما.

وفي ختام المسلسل، أعادا إحياء علاقتهما الرومانسية مرة أخرى، وتتخلى عن وظيفة "لويس فويتون" في باريس من أجل البقاء مع "روس" في نيويورك.

وأخبرت جينيفر People، عن أفكارها حول مسار "ريتشل" منذ ذلك الحين: "أود ربما أن أبدأ خط ملابس خاص بي، وهو نوع من الامتياز الصغير".

وقارنت رؤيتها لمستقبل "ريتشل" بـ "Like a Nili Lotan"، مضيفة: "وأنا أعيش في مدينة نيويورك على الجانب الشرقي العلوي".

ويبدأ تشاندلر العمل بشكل بائس في التحليل الإحصائي وإعادة تكوين البيانات فقط، ليترك هذه الوظيفة في النهاية ويتابع حلمه في الكتابة الكوميدية في عالم الإعلانات. ويشعر ماثيو أنه بحلول هذا اليوم وهذا العصر، نما تشاندلر ليصبح "أبا رائعا" بالإضافة إلى كتابة "كاتب كوميدي رائع".

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وفي الوقت نفسه، أخبر الممثل مات People، أنه يعتقد أن "جوي"،وهو أحد الأصدقاء "سيفتح سلسلة من محلات السندويتشات''، وهنا تدّخل ماثيو وقال: "وأكل أنا كل السندويشات''.

وقال ديفيد مازحا إن "روس"، عالم الحفريات، "كان سيستثمر في متجر جوي للشطائر ويفقد الكثير من مدخراته لأطفاله".

وإلى جانب إيما، لديه أيضا ابن يدعى بن من زوجته الأولى كارول، والتي تتركه لامرأة تدعى سوزان، في المسلسل. وكانت الحلقة التي عرضت زفاف كارول وسوزان مثيرة للجدل في عام 1996، عندما تم بثها، لدرجة أن اثنتين من الشركات التابعة لشبكة NBC في تكساس وأوهايو، رفضا تحمّل أعباءها.

وستشهد حلقة "لم الشمل"، التي ستعرض في 27 مايو، مشاركة الممثلين في نسخة من لعبة شهيرة في The One With The Embryos في عام 1998.

ويواجه تشاندلر وجوي، مونيكا وريتشل، لمعرفة أيهما يعرف الآخر بشكل أفضل، في لعبة يديرها روس.

وسيرحب "لم الشمل" أيضا بمجموعة من الضيوف المشاهير، بمن فيهم ضيف "فريندز" لا يُنسى، إليوت غولد، الذي لعب دور والد روس ومونيكا.

ومن المقرر أن يحضر عشاق المسلسل، كبار النجوم مثل ليدي غاغا وجاستين بيبر إلى أساطير الرياضة مثل ديفيد بيكهام.

وظهرت جميع المواسم العشرة من Friends على HBO Max في 27 مايو 2020، عندما تم إطلاق خدمة البث وكان من المفترض أن يرافقهم عرض "لم الشمل".

ومع ذلك، كان لا بد من تأجيل تسجيل "لم الشمل" بسبب جائحة الفيروس التاجي.

وبحسبما ورد يكسب الأعضاء الستة الرئيسيون، أجورا ضخمة مقابل "لم الشمل"، حيث يُزعم دفع مبلغ 2.5 إلى 3 ملايين دولار لكل منهم، وفقا لصحيفة "هوليوود ريبورتر".

المصدر: ديلي ميل