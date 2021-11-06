وفاة قحطان المدفعي.. أحد رواد العمارة العراقية والعربية الحديثة

عن عمر ناهز 95 عاما في العاصمة اليونانية أثينا، توفي يوم الجمعة قحطان حسن المدفعي، المعماري والفنان التشكيلي العراقي الشهير، شقيق الموسيقار إلهام المدفعي.

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وتقول صحيفة المثقف عن الفقيد إن العراقيين عرفوا المعماري المدفعي "من خلال تصاميمه وصروحه المعمارية التي ازدانت بها شوارع بغداد ومحلاتها وبلداتها.. ولعل المتابعين للمعمار العراقي يتذكرون تصميم المدفعي لجامع آل بنية في بغداد/ منطقة العلاوي حيث تقول دائرة الأعمار الهندسي العراقية عنه أنه التصميم الذي يمكن أدراجه ضمن أفكار النظرية النسبية".



يشار إلى أن الفقيد يعد أحد رواد العمارة العراقية والعربية الحديثة، ولد "في عائلة علم وفن وأدب حيث كان والده من المولعين بالرسم كما كان عمه زيد محمد صالح فنانا.. وقد درس المدفعي دراسته الأولى في بغداد ليواصل دراسته الجامعية في الهندسة المعمارية في جامعة ويلز البريطانية. وفي مدينة كارديف بالذات (عاصمة ويلز بعد ذلك)، حتى إذا تخرج من الجامعة سارع بالعودة لأرض الوطن وذلك عام 1952".

وتستشهد صحيفة المثقف بعبارة للمعماري الراحل قال فيها: "العمارة بعد نصف قرن من ممارستي لها انتقلت من ممارسة سلفية عادية مألوفة متوارثة إلى عالم الحياة، بل هي صنوه وتوأمه. فلا إنسان بدون عمارة ولا عمارة بدون إنسان".

المصدر: صحيفة المثقف + خبرني