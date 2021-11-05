الجفاف يكشف أطلال قرية عراقية غرقت في مياه سد دهوك منذ عقود (صور)

عادت أطلال قرية كري قسروكا على سفوح جبال دهوك في إقليم كردستان شمال العراق للظهور، بعد انحسار مياه سد دهوك التي غمرتها قبل نحو 36 عاما وهجّرت أهلها.

وتراجع منسوب السدّ بشكل غير مسبوق وفق مديره فرهاد محمد طاهر منذ مطلع سبتمبر بسبب الجفاف.

وكشفت المياه بناء حجريا يرجح أن يكون مدرسة، في ما يبدو أنها كل ما تبقى من قرية كانت تزخر بالحياة وزراعة العنب والتفاح والحنطة، يوما ما.

وقال طاهر: "انخفاض منسوب مياه السد لأكثر من 7 أمتار مقارنة مع العام الماضي، الناجم عن الجفاف أدى إلى ظهور بقايا هذه القرية مطلع سبتمبر الماضي".

وأضاف: "يعتقد أن يكون هذا البناء منزلا يشبه تصميمه شكل المدرسة وجدرانه محاطة بالأصداف الجافة بسبب الجفاف".

ويعتمد السدّ على مياه الأمطار التي كانت قليلة هذا العام وفق طاهر، الذي قال إنه "لم يسبق أن انخفض منسوبه إلى هذا الحدّ في السنين الماضية إلا ثلاث مرات في 1992 و1999 و2009، وأطلت ملامح كري قسروكا من جديد حينها".

وتابع: "بالتأكيد هذا الموضوع يتعلق بالتغير المناخي".

Ismael ADNAN / AFP

Ismael ADNAN / AFP

المصدر: أ ف ب