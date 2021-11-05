مدرسة تطلب من الطلاب الذكور ارتداء "التنورة"

طلبت مدرسة ابتدائية في اسكتلندا من الفتيان والفتيات حتى سن الثالثة، ومن المعلمين الذهاب إلى المدرسة ليوم واحد وهم يرتدون التنانير، وذلك من أجل "تعزيز المساواة".

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، طلبت إدارة مدرسة Castleview الابتدائية في إدنبرة من الأهل إرسال أولادهم وهو يرتدون التنانير، "لأنها نريد أن يشعر الأطفال بالراحة في المشاركة"، مشيرة إلى أنه يمكن للطلاب "ارتداء البنطال أو السراويل الضيقة (leggings) تحت التنانير إذا لزم الأمر".

وقالت إنه "يمكن للمعلمين أيضا المشاركة في هذا النشاط عبر ارتداء التنانير".

وهذا الطلب من قبل إدارة المدرسة واجه انتقادا من قبل بعض الأهل. إلا أن المدرسة أوضحت أن الطلاب هم من توصلوا إلى الفكرة بعد أن علموا أن طالبا في إسبانيا ارتدى التنورة في مدرسته، ولكن جرى إرساله إلى طبيب نفسي بسبب الأمر، وقامت المدرسة بطرده منها.

وفي 4 نوفمبر من العام الماضي، ارتدى الطلاب والمعلمون التنانير وذهبوا بها إلى المدرسة لدعم الطالب، وأطلق على هذا اليوم "يوم ارتداء التنورة إلى المدرسة".

المصدر: "ديلي ميل"