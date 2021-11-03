فيديو للسعودية هند القحطاني بإطلالة الهالووين يثير جدلا بين متابعيها!

أثارت السعودية، هند القحطاني، جدلا واسعا بسبب إطلالتها التنكرية بمناسبة الهالووين، حيث اختارت ملابس اللصوص، المخططة بالأبيض والأسود من خلال جمبسوت ضيق.

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وجاءت قَصة الجمبسوت بفتحة من ناحية الصدر، كما حرصت هند على تحديد خصرها بوضع حزام.

وتفاعل الجمهور مع إطلالتها كالعادة، حيث اتهمها البعض بتعمد استعراض جسدها وإثارة الجدل، بسبب الوضعيات التي اختارتها للتصوير.

وقبل أيام تصدر هاشتاغ أين هند القحطاني؟ قائمة الأكثر تداولا في "تويتر" السعودية، حيث غابت هند عن حساباتها لأيام، وهو أمر لم يعتده جمهورها، لتعود بقوة بزي اللصوص بمناسبة الهالووين.

وكانت القحطاني قد أعلنت منذ عدة أيام عن رغبتها بالزواج، ووضعت قائمة مشاهير ترغب بالارتباط بأحدهم، وكان من بينهم الفنان السوري، تيم حسن، بالإضافة لعدد من الأسماء الخليجية.

كما وضعت شروطا لفارس أحلامها، من بينها أن يكون ما بين سن الـ 28 و40 عاما، وأن يكون رومانسيا أعزبا، وأن يحب أبناءَها.

وتعيش هند القحطاني مع أبنائها في الولايات المتحدة، وتعتبر واحدة من أبرز نجمات السوشال ميديا السعوديات.

المصدر: موقع فوشيا