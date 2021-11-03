شاهد.. نجمة سعودية تظهر "عارية تماما" في فيديو أثار سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي!

أثارت عارضة الأزياء السعودية باربي نجد غضبا شاسعا بعد نشرها فيديو على حسابها في تطبيق "إنستغرام" وهي عارية تماما.

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وظهرت باربي في الفيديو وهي لا ترتدي أي ملابس، واكتفت بوضعت يدها على صدرها، مما لم يرق للكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اللذين اعتبروا أنها تشوه صورة المرأة السعودية بتصرفاتها "اللاأخلاقية" وصورها وفيديوهاتها الجريئة التي تنشرها عبر "إنستغرام".

وتعرف باربي نجد بأنها تتماثل بلعبة باربي، وتعرف نفسها بأنها أول عارضة أزياء سعودية، أو أول "بيكيني موديل". وتحضى بقاعدة متابعين بلغت 100 ألف متابع.

وهاجم الجمهور إطلالات باربي بسبب ابتعادها عن قيم وعادات بلادها، بالإضافة إلى اتهامها بتعمد الإغراء في سبيل تحقيق الشهرة ولتتصدر قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل.

المصدر: RT