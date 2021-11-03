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مصر.. القبض على مدبرة منزل تعمل لدى الفنانة نادية الجندي بعد بلاغ عنها

مجتمع

مصر.. القبض على مدبرة منزل تعمل لدى الفنانة نادية الجندي بعد بلاغ عنها
الفنانة المصرية نادية الجندي
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تمكن الأمن المصري في محافظة الجيزة، من القبض على العاملة المنزلية لدى الفنانة نادية الجندي، بتهمة سرقة الفيلا الخاصة بالفنانة الواقعة على طريق المنصورية.

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وتستجوب المباحث والسلطات المختصة، العاملة المنزلية إثر بلاغ نادية الجندي بسرقة متعلقاتها من الفيلا وبعض محتويات الفيلا.

وكانت مباحث منطقة كرداسة، قد تلقت بلاغا من الفنانة نادية الجندي، بتعرض الفيلا الخاصة بها للسرقة، فانتقلت قوة أمنية، وتبين سلامة مداخل ومخارج الفيلا، وظهر من التحريات الأولية أن العاملة المنزلية هي المتهمة الأولى التي تدور حولها الشبهة في تنفيذ الجريمة.

المصدر: "الوطن"

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