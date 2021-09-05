إطلالة الفنانة نادية الجندي بـ"هوت شورت" على البحر تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

أشعلت الفنانة المصرية، نادية الجندي، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت في جلسة تصوير جريئة وهي ترتدي "هوت شورت" بأحد المنتجعات الشهيرة بالساحل الشمالي في مصر.

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وأثار لباس الفنانة المصرية الشهيرة صدمة لدى المتابعين، بعدما ظهرت مرتدية "هوت شورت" وبلوزة بيضاء، وحذاء رياضيا، جعلتها تطل بإطلالة شبابية على شاطئ البحر.

وخضعت الفنانة نادية الجندي لجلسة تصوير صيفية جديدة، ونشرت صور الجلسة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام".

وانهالت التعليقات على الفنانة المصرية بشكل كبير من النجوم وجمهورها، وكتبت الفنانة سمية الخشاب: "عسل وقمر"

وكانت أخر أعمال الفنانة نادية الجندي مسلسل "سكر زيادة" الذي عرض في رمضان 2020، بطولة نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر، وغيرهم.

المصدر: مصراوي+إنستغرام