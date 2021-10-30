خلال مراسم دفن والدها.. فتاة تستعرض جسدها وكأنها في جلسة تصوير

نشرت فتاة أمريكية، سلسلة من الصور، أثارت ضجة على وسائل التواصل الإجتماعي، حيث بدت مبتسمة في ثوب أسود أمام نعش والدها.

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المصدر: تويتر



وظهرت "الحزينة" على والدها، جاين ريفييرا، في صور نشرت على موقع "إنستغرام"، وهي ترتدي فستانا أسود وكأنها في جلسة تصوير لعرض الأزياء.

this Instagram model’s father passed away,,,, and she did a photo shoot with the open casket…. pic.twitter.com/u1EVNxaajz — Mac McCann (@MacMcCannTX) October 26, 2021

وكانت ريفييرا، تقف أمام نعش والدها الذي كان مفتوحا وعليه العلم الأمريكي، وقالت: "فراشة تطير بعيدا، ارقد بسلام يا والدي، كنت صديقي المفضل في الحياة التي عشناها معا".

وأثارت صور فستانها في مثل هذا الموقف، ردة فعل كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث وصفها البعض بـ"المريضة".

المصدر: "miami new times".