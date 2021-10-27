العثور على جثة رجل فقد قبل 5 أيام في سيول الجزائر

أعلنت "الحماية المدينة الجزائرية" أنها عثرت على جثة المحامي مهدي زيتوني المفقود منذ خمسة أيام في بلدية درارية في العاصمة.

وقالت المديرية إن فرقها تمكنت من العثور وتحديد مكان الضحية الثالثة المفقودة منذ 5 أيام، في "حوش فيميناس".

وأوضحت أنها عثرت على الجثة على بعد نحو 25 مترا من مكان سيارته.

وأشارت إلى أن الضحية جرفتها سيول "واد الغولة" في بلدية سحاولة إثر التقلبات الجوية التي شهدتها العاصمة يوم السبت الماضي.

وكانت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر أطلقت عملية البحث عن المحامي زيتوني الذي جرفته السيول التي شهدتها العاصمة، وفقد منذ ليلة السبت الماضي.

المصدر: RT