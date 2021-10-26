الكويت.. مسلح يقتحم بنك برقان ويطعن حارس أمن مصريا ويسرق نحو 105 آلاف دولار

أفادت مواقع إخبارية كويتية بأن ملثما اقتحم بنك برقان في تيماء وطعن حارس البنك، وهو مصري الجنسية، بعد سرقة مبلغ 32 ألف دينار (نحو 105 آلاف دولار)، وتوارى عن الأنظار.

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وأشارت شبكة "مباشر نيوز" إلى أنه "تم التحفظ على شخص مشتبه به كان قريبا من الفرع".

ولفتت إلى أن الحالة الطبية لحارس الأمن المصري استقرت، بعد أن أصيب في عملية السطو على فرع بنك برقان، حيث تعرض لطعنة بسكين في الصدر من "الساطي"، ونقل لمستشفى الجهراء.

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مصادر " مباشر نيوز ":



استقرار الحالة الطبية لحارس الأمن المصري الذي أصيب في عملية السطو على فرع بنك برقان في تيماء حيث تعرض لطعنة بسكين في الصدر من "الساطي" ونقل لمستشفى الجهراء



- معلومات مبدئية عن تمكن "الساطي" من سرقة 30 ألف دينار#الكويتhttps://t.co/rViHw5nyNk — مباشر نيوز (@mobashernewss) October 26, 2021

ملثم يقتحم بنك برقان في تيماء ويطعن حارس البنك بعد سرقة مبلغ 32 الف دينار ويتواري عن الانظار. pic.twitter.com/S3CorCQvSW — المجلس (@Almajlliss) October 26, 2021

المصدر: "المجلس" + "مباشر نيوز"