 
مباشر
عاجل
البرهان يكشف مكان وجود حمدوك وما حدث في الليلة الأخيرة لاجتماعهما

الكويت.. مسلح يقتحم بنك برقان ويطعن حارس أمن مصريا ويسرق نحو 105 آلاف دولار

مجتمع

الكويت.. مسلح يقتحم بنك برقان ويطعن حارس أمن مصريا ويسرق نحو 105 آلاف دولار
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
مدينة الكويت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rlce

أفادت مواقع إخبارية كويتية بأن ملثما اقتحم بنك برقان في تيماء وطعن حارس البنك، وهو مصري الجنسية، بعد سرقة مبلغ 32 ألف دينار (نحو 105 آلاف دولار)، وتوارى عن الأنظار.

إقرأ المزيد
الأمن الكويتي يفاجئ مصريين خلال تدخين الشيشة على الشاطئ (فيديو)
الأمن الكويتي يفاجئ مصريين خلال تدخين الشيشة على الشاطئ (فيديو)

وأشارت شبكة "مباشر نيوز" إلى أنه "تم التحفظ على شخص مشتبه به كان قريبا من الفرع".

ولفتت إلى أن الحالة الطبية لحارس الأمن المصري استقرت، بعد أن أصيب في عملية السطو على فرع بنك برقان، حيث تعرض لطعنة بسكين في الصدر من "الساطي"، ونقل لمستشفى الجهراء.

المصدر: "المجلس" + "مباشر نيوز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا