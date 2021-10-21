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الأمن الكويتي يفاجئ مصريين خلال تدخين الشيشة على الشاطئ (فيديو)

مجتمع

الأمن الكويتي يفاجئ مصريين خلال تدخين الشيشة على الشاطئ (فيديو)
Globallookpress
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كشفت وسائل إعلام كويتية عن قيام شرطة البيئة في الكويت بالقبض على مصريين لتدخينهم الشيشة على أحد الشواطئ في الكويت، بالمخالفة للقانون.

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وكتب لواء كويتي متقاعد من جهاز الشرطة، على حسابه على موقع تويتر، إنه أبلغ الشرطة عن حجز بعض الوافدين لأماكن على الشاطئ وتأجيرها لآخرين، لتشن شرطة البيئة حملة على المنطقة لضبط المخالفات.

وأضاف اللواء المتقاعد حمد السريع، أن شرطة البيئة الكويتية ضبطت خلال حملتها ثلاثة وافدين مصريين أثناء افتراشهم الأرض وتدخينهم الشيشة، وإلقائهم القمامة على رمال الشاطئ، مشيرا إلى تحرير مخالفات لهم.

وطالب السريع، المواطنين بضرورة إبلاغ شرطة البيئة في الكويت، عن أية مظاهر سلبية أو تأجير للأماكن أو رمي للقمامة على الشاطئ، باعتبار أن تعاون الناس مع الجهات الحكومية يقضي على الظواهر السلبية.

المصدر: القاهرة 24

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