الأمن الكويتي يفاجئ مصريين خلال تدخين الشيشة على الشاطئ (فيديو)

كشفت وسائل إعلام كويتية عن قيام شرطة البيئة في الكويت بالقبض على مصريين لتدخينهم الشيشة على أحد الشواطئ في الكويت، بالمخالفة للقانون.

بعد أن غردنا عن حجز أماكن على شاطئ البحر من قبل وافدين وتأجيرها للناس. شنت شرطة البيئة حملة وضبطت ثلاثه وافدين مصريين وهم يفترشون الأرض ويدخنون الشيشة والاوساخ مرميه على رمال الشاطئ وتم مخالفتهم. نتمنى من مرتادي الشواطئ إبلاغ البلديه او الهيئة العامه للبيئة - 1يتبع. — حمد السريع (@bomshary871) October 19, 2021

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وكتب لواء كويتي متقاعد من جهاز الشرطة، على حسابه على موقع تويتر، إنه أبلغ الشرطة عن حجز بعض الوافدين لأماكن على الشاطئ وتأجيرها لآخرين، لتشن شرطة البيئة حملة على المنطقة لضبط المخالفات.

وأضاف اللواء المتقاعد حمد السريع، أن شرطة البيئة الكويتية ضبطت خلال حملتها ثلاثة وافدين مصريين أثناء افتراشهم الأرض وتدخينهم الشيشة، وإلقائهم القمامة على رمال الشاطئ، مشيرا إلى تحرير مخالفات لهم.

وطالب السريع، المواطنين بضرورة إبلاغ شرطة البيئة في الكويت، عن أية مظاهر سلبية أو تأجير للأماكن أو رمي للقمامة على الشاطئ، باعتبار أن تعاون الناس مع الجهات الحكومية يقضي على الظواهر السلبية.

المصدر: القاهرة 24