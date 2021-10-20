مصري يحاول الانتحار بطريقة مأسوية في الكويت

أقدم مواطن مصري مقيم في دولة الكويت، على الانتحار اليوم الثلاثاء، بسبب خلافات مالية بينه وبين الشركة التي يعمل لديها، وتم إنقاذه بعد العثور عليه في حالة مرضية شديدة.

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وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن المصري أقدم على الانتحار من خلال تناول أدوية وقطع شرايينه بسبب الخلافات مع الشركة التي يعمل لها، مشيرة إلى أن المحاولة وقعت في منطقه الشويخ الصناعية.

وذكرت أنه فور عثور بعض الأشخاص عليه في حالته المذكورة، تم طلب الإسعاف ونقله إلى المستشفى، موضحة أنه يرقد حاليا في جناح المستشفى للعلاج وتم تسجيل القضية لدى الشرطة وتوزيع الحراسة عليه.

وتأتي هذه الواقعة بعد أيام من محاولة انتحار أخرى نفذها شاب مصري، من خلال القفر من أعلى كوبري جابر في المياه أسفله، لكن أنقذته قوات الإطفاء العام الكويتية، بعد أن أبلغ سائق التاكسي الذي أقله للكوبري.

وتمكنت قوة الإطفاء الكويتية من إنقاذ الشاب المصري بالنزول من أعلى الكوبري باستخدام الحبال والتقاطه على نقالة بعدما اكتشفت وجود نبض وعدم وفاته إثر قفزه من أعلى الكوبري، وتم نقله للمستشفى، وقررت الداخلية الكويتية بعدها ترحيله إلى مصر.

المصدر: "الراي" الكويتية