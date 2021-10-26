مصر.. الكشف عن تفاصيل القبض على أكبر تجار العملة وتعدين البيتكوين

تمكنت وزارة الداخلية المصرية من القبض على أكبر تجار العملة وتعدين البيتكوين في البلاد، في إطار جهودها في مكافحة الجريمة، ولا سيما "جرائم التحويلات المالية غير المشروعة".

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وفي التفاصيل، أشارت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة) إلى قيام موظف بإحدى الشركات بممارسة نشاط إجرامي في بيع وشراء العملات الرقمية (البيتكوين) والتسويق الإلكتروني لإحدى الشركات ومقرها بإحدى الدول الأجنبية عبر شبكة الإنترنت، حيث يعمل في بيع العملة الافتراضية كوسيط بين الشركة المشار إليها وراغبي شراء تلك العملات عن طريق شبكة الإنترنت، وذلك عن طريق محافظة إلكترونية أنشاها لهذا الغرض، وقيامه بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية في "فيسبوك" للترويج وتحفيز المواطنين على التعامل بالعملات الرقمية.

واستطاعت الأجهزة الأمنية ضبط المتهم، الذي اعترف بتداولاته وما نسب إليه، حيث ظهر أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقا للفحص المستندي، بلغ 500 ألف جنيه مصري.

كما كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني قيام شخصين في محافظة المنيا، بممارسة "نشاط إجرامي" في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، متخذان من دائرة قسم شرطة المنيا مسرحا لمزاولة نشاطهما، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالي حصيلة نشاطهما غير المشروع.

كما قبض الأمن المصري على مقيم بمحافظة المنيا بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء.

المصدر: "اليوم السابع"