مصر.. فنان مشهور يعلق ساخرا على حادثة سرقة هاتف صحفي خلال بث مباشر أمام الملايين (صورة)

سخر الفنان المصري المعروف خالد سرحان، من سارق هاتف الصحفي المصري في بث مباشر أمام ملايين المتابعين.

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وكتب خالد سرحان: "صورتي بعد ما سرقت قلبها وهربت"، مشيرا بطريقة كوميدية لخبر سرقة هاتف مراسل صحفي بجريدة مصرية، وتصدره التريند بعدما ظهر السارق في بث مباشر للجميع.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت عن القبض على سارق هاتف أحد المراسلين الصحفيين الذي كان يبث مقطع فيديو خلال بث مباشر عبر هاتفه المحمول في القليوبية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك" إن مجهولا يستقل دراجة نارية سرق هاتفا محمولا من مراسل أحد المواقع الإخبارية أثناء تواجده أعلى الطريق الدائري بمنطقة بهتيم، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة في القليوبية، أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشرة باستخدام الهاتف المحمول، ولاذ بالفرار.

المصدر: RT