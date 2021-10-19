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مصر.. سرقة هاتف مراسل صحفي خلال بث مباشر عن الزلزال (فيديو)

مجتمع

مصر.. سرقة هاتف مراسل صحفي خلال بث مباشر عن الزلزال (فيديو)
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تسببت واقعة سرقة هاتف مراسل صحيفة "اليوم السابع" المصرية خلال بث مباشر ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

مصر.. سرقة هاتف مراسل صحفي خلال بث مباشر عن الزلزال (فيديو)
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وانتشر فيديو السارق وشاهده ملايين المتابعين في مصر عبر منصات السوشيال ميديا في وقت قصير بسرعة مكوكية، بعدما تمكن السارق من سرقة هاتف أحد المراسلين أثناء الحديث عن الزلزال الذي وقع صباح اليوم.

وقام السارق بعملية السرقة خلال فيديو مباشر من أعلى الكوبري الدائري بجوار منطقة بهتيم في شبرا الخيمة، حيث قام بسرقة الهاتف خلال قيادته دراجة نارية.

المصدر: اليوم السابع

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