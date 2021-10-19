الأمن المصري يكشف تفاصيل العثور على دواب مذبوحة

كشفت قوات الأمن المصرية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتحدث فيه أحد الأشخاص بعثوره على دواب مذبوحة.

وأوضحت قوات الأمن المصرية في بيان لها أنه تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين (سائق – تاجر دواب "حمير" ، مقيمان بدائرة المركز)، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم الأول، وبمواجهته إعترف بقيامه بالإشتراك مع الثاني بالإتجار في الدواب "الحمير".

وأقرا بنفوق (2 دابة) فقاما بسلخ جلودهما لبيعها، وأنهما لم يقوما بذبحهما أو إعداد لحومهما للبيع، وبمراجعة الجهات البيطرية المختصة بالشرقية أفادت بأن الدابتين نافقتان ولم يتم ذبحهما وكاملتا الأعضاء.

وبسؤال القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه، ذكر أنه حال عودته لمسكنه فوجئ بوجود الدابتين وقد سلخت جلودهما، فقام بتصوير مقطع الفيديو وبثه لإعتقاده بأنه سيتم تقطيعهما وبيعهما بالأسواق.

المصدر: RT