السعودية.. الفنان فايز المالكي يتوسط في قضية تحرش (فيديو)

كشف الفنان السعودي، فايز المالك، عن توسط عائلة شاب لديه، لـ"الشفاعة" عند عائلة فتاة، أقدم الشاب على التحرش بها، وملاحقتها لمدة 37 دقيقة.

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وفي التفاصيل، لاحق شاب عشريني فتاة من أحد مستشفيات الرياض حتى طريق الملك فهد ملوحا برقم هاتفه، ثم بحسابه في تطبيق "سناب شات"، واستمر في مضايقتها حتى تستجيب له، وعندما رفضت استخدم مكابح فرامل سيرته فارتطمت بالصبة، ونُقلت الفتاة للمستشفى، وفقا لصحيفة "سبق".

وأشار فايز المالكي إلى أن والدي الشاب استغاثا به للشفاعة عند ذوي المجني عليها، وقال موضحا التفاصيل: "الشاب البالغ من العمر نحو 25 عاما، تتبع الفتاة (بسيارته) وهي بسيارتها بحدود الـ37 دقيقة من مستشفى الحرس الوطني لطريق الملك فهد".

وأضاف: "عندما تجاهلته تماما، استخدم الفرامل، وهو يسير أمامها لترتطم سيارة الفتاة بإحدى الصبات، ما أدى إلى تكسير في أسنانها وخشمها (فمها)، لكن الفتاة قد زودت مركبتها بكاميرا ووثقت كل الجريمة وتعرفوا على الجاني".

المصدر: "سبق" + RT