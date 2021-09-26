السعودية.. القبض على 3 مواطنين تحرشوا بفتاة في طريق عام

أعلنت شرطة منطقة القصيم السعودية القبض على 3 مواطنين تحرشوا بفتاة أثناء قيادتها سيارتها في أحد الطرق العامة بمدينة القصيم.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني أن المتحرشين الثلاثة في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية قبل إحالتهم لفرع النيابة العامة.

شرطة منطقة القصيم تقبض على (3) مواطنين ارتكبوا جريمة تحرش بفتاة أثناء قيادتها مركبتها في أحد الطرق العامة pic.twitter.com/LuxuVJGzEu — الأمن العام (@security_gov) September 26, 2021

الجهات الأمنية تضبط 3 أشخاص تورطوا في جريمة تحرش بفتاة في #القصيم.#تم_القبضpic.twitter.com/sPNORpw3nk — الموجز السعودي (@saudistuff) September 26, 2021

المصدر: RT