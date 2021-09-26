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السعودية.. القبض على 3 مواطنين تحرشوا بفتاة في طريق عام

مجتمع

السعودية.. القبض على 3 مواطنين تحرشوا بفتاة في طريق عام
Reuters
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أعلنت شرطة منطقة القصيم السعودية القبض على 3 مواطنين تحرشوا بفتاة أثناء قيادتها سيارتها في أحد الطرق العامة بمدينة القصيم.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني أن المتحرشين الثلاثة في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية قبل إحالتهم لفرع النيابة العامة.

المصدر: RT

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