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السعودية.. وفاة معلمة بشكل مفاجئ أمام طالباتها في غرفة الصف

مجتمع

السعودية.. وفاة معلمة بشكل مفاجئ أمام طالباتها في غرفة الصف
Reuters
صورة تعبيرية
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توفيت معلمة مدرسة في مدينة الرياض أمام طالباتها في الفصل الدراسي إثر نوبة قلبية مفاجئة.

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وقال والد المعلمة عبدالعزيز عتيق المواش أن ابنته وتدعى شيخة أن ابنته سقطت خلال حصة بإحدى مدارس المرحلة الثانوية بحي السويدي بمدينة الرياض.

وأوضح أن محاولات إسعافها فشلت، وقال "وافتها المنية إثر نوبة قلبية".

وتابع: "توفيت وهي صائمة حيث كانت مواظبة على صيام الخميس والاثنين والأيام البيض كذلك، توفيت وهي تؤدي رسالتها في مهنة التعليم وتقدم خدمة لوطنها".

المصدر: "سبق"

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