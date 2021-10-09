السعودية.. مواطن يوثق جريمة اعتدائه على مسن والجهات الأمنية تتدخل (فيديو)
تمكنت الجهات الأمنية بشرطة مدينة الدمام بالسعودية من تحديد هوية شخص، ظهر في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعتدي على شخص مسن بالضرب وبألفاظ مسيئة تتنافى مع الآداب العامة.
وقالت شرطة الدمام، في بيان صادر عنها إن الشخص الذي ألقي القبض عليه مواطن في العقد الرابع من العمر، ومن أرباب السوابق، مشيرة إلى أنه جرى إيقافة وتم اتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.
شرطة المنطقة الشرقية تقبض على مواطن من أرباب السوابق اعتدى على رجل مسن بالضرب pic.twitter.com/fsDuOqRON8— الأمن العام (@security_gov) October 8, 2021
وقبل أيام انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم لرجل وهو يتحدث بعنف مع رجل مسن، ثم يقوم بالاعتداء عليه بالضرب.
#شاب_يعتدي_على_مسن— ✨مشعل بـن طــلآع✨ (@bn6laaa3) October 8, 2021
شخص يقوم بالاعتداء على مواطن مسن وتصويره ونشره عبر التواصل الاجتماعي
ننتظر الرد …. مقطع 2 👇🏻#السعوديةpic.twitter.com/jLUEH0EC0E
واستنكر سعوديون ما أقدم عليه الرجل تجاه المسن وطالبوا بتوقيفه ومعاقبته.
المصدر: تويتر
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