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السعودية..القبض على 3 مواطنين نشروا مقطع فيديو لتعرضهم للسرقة بعد كشف هدفهم الحقيقي (فيديو)

مجتمع

السعودية..القبض على 3 مواطنين نشروا مقطع فيديو لتعرضهم للسرقة بعد كشف هدفهم الحقيقي (فيديو)
Reuters SAUDI MINISTRY OF MEDIA
عناصر من الأمن السعودي
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أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة في السعودية، القبض 3 مواطنين نشروا مقطع فيديو لتعرض مركبتهم للسرقة، بهدف الترويج لحساباتهم وكسب مشاهدات.

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وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة إلى أن "الجهات الأمنية قبضت على 3 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، قاموا بنشر مقاطع فيديو عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، مدعين فيه تعرض مركبة أحدهم للكسر وسرقة محتوياتها".

وأوضح أن إجراءات الاستدلال الأولية كشفت أن "أحدهم نفذ ذلك في مشهد تمثيلي، الهدف منه الترويج لحساباتهم وكسب أعداد مشاهدات"، مؤكدا أنه "جرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة".

وعلى حسابها في "سناب شات"، نشرت وزارة الداخلية السعودية  مقطعا مصورا للشبان المتهمين، وأجزاء مموهة من المقاطع التي نشروها بزعم تعرض سيارة أحدهم للكسر والسرقة.

المصدر: RT

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