 
مباشر

العاهل الأردني يحضر عقد قران الأميرة شيرين بنت مرعد

مجتمع

العاهل الأردني يحضر عقد قران الأميرة شيرين بنت مرعد
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rhje

أفادت وكالة عمون الإخبارية بأن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حضر عقد قران الأميرة شيرين بنت مرعد وجعفر النابلسي.

إقرأ المزيد
ملك الأردن يوجه بمنح عفو خاص عن المدانين في قضايا
ملك الأردن يوجه بمنح عفو خاص عن المدانين في قضايا "إطالة اللسان"

وكانت وسائل إعلام أردنية قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الجاري أن العائلة المالكة في الأردن احتفلت بعقد قران الأميرة شيرين بنت مرعد بن رعد بن زيد يوم الجمعة الماضي من الشاب جعفر النابلسي.

وذكر حينها أن مراسم عقد القران أقيمت بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعدد من الأمراء والأميرات.

يشار إلى أن الأميرة شيرين، هي واحدة من ثلاثة أبناء للأمير مرعد وزوجته الأميرة دينان إضافة إلى راكان بن مرعد وجعفر بن مرعد.

المصدر: عمون + البوابة

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا