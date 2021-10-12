العاهل الأردني يحضر عقد قران الأميرة شيرين بنت مرعد

أفادت وكالة عمون الإخبارية بأن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حضر عقد قران الأميرة شيرين بنت مرعد وجعفر النابلسي.

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وكانت وسائل إعلام أردنية قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الجاري أن العائلة المالكة في الأردن احتفلت بعقد قران الأميرة شيرين بنت مرعد بن رعد بن زيد يوم الجمعة الماضي من الشاب جعفر النابلسي.

وذكر حينها أن مراسم عقد القران أقيمت بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعدد من الأمراء والأميرات.

بحضور جلالة الملك كتب كتاب الاميرة شيرين بنت مرعد و جعفر النابلسي pic.twitter.com/tsp5ODpCjQ — وكالة عمون الاخبارية (@ammonnews) October 11, 2021

يشار إلى أن الأميرة شيرين، هي واحدة من ثلاثة أبناء للأمير مرعد وزوجته الأميرة دينان إضافة إلى راكان بن مرعد وجعفر بن مرعد.

المصدر: عمون + البوابة