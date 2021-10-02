ملك الأردن يوجه بمنح عفو خاص عن المدانين في قضايا "إطالة اللسان"

وجه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، بالسير في إجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في القضايا المتعلقة بـ "إطالة اللسان".

وقال الديوان الملكي في تغريدة على "تويتر"، إن الملك عبد الله الثاني "وجه الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية".

وأوضح الديوان الملكي أن الحديث هنا يدور عن "القضايا التي صدر فيها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا".

جلالة الملك عبدالله الثاني يوجه الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا #الأردن — RHC (@RHCJO) October 2, 2021

بدورها، أشارت قناة "المملكة" الأردنية إلى أن المادة المذكورة من قانون العقوبات تقضي، بالحبس من سنة إلى 3 سنوات لكل من "ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك".

وينطبق ذلك أيضا على ما يمس "ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة".

كما تقضي المادة 195 بالعقوبة ذاتها لكل من "أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته".

المصدر: وكالات أردنية