 
مباشر
عاجل
مجموعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة السعودية تستحوذ على نيوكاسل الإنجليزي

هيئة الدواء المصرية تحذر من أدوية يستخدمها المصريون بشكل كبير قد تسبب الوفاة

أخبار العالم العربي

هيئة الدواء المصرية تحذر من أدوية يستخدمها المصريون بشكل كبير قد تسبب الوفاة
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rgdr

حذرت هيئة الدواء المصرية، المواطنين من شراء الأدوية التي يتم الإعلان عنها عبر المواقع الإلكترونية، وصفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

إقرأ المزيد
مصر.. تعليق صادم من شعبة الأدوية على قرار سحب 3 عقاقير من الصيدليات
مصر.. تعليق صادم من شعبة الأدوية على قرار سحب 3 عقاقير من الصيدليات

وأكدت الهيئة أن "خطورة تلك الأدوية تكمن في إمكانية التداخلات بين الأصناف المتعددة دون قياس الجرعات الآمنة المستهدفة، وفاعلية العقار نفسه، والآثار الجانبية المترتبة على الاستخدام مما يجعلها غير آمنة على صحة المواطنين، وتسبب الوفاة في بعض الأحيان".

وطالبت الهيئة المواطنين بعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدام أي أدوية، مشددة على أهمية استشارة مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة قبل تناول الأدوية.

المصدر: مصراوي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا