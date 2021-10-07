هيئة الدواء المصرية تحذر من أدوية يستخدمها المصريون بشكل كبير قد تسبب الوفاة

حذرت هيئة الدواء المصرية، المواطنين من شراء الأدوية التي يتم الإعلان عنها عبر المواقع الإلكترونية، وصفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأكدت الهيئة أن "خطورة تلك الأدوية تكمن في إمكانية التداخلات بين الأصناف المتعددة دون قياس الجرعات الآمنة المستهدفة، وفاعلية العقار نفسه، والآثار الجانبية المترتبة على الاستخدام مما يجعلها غير آمنة على صحة المواطنين، وتسبب الوفاة في بعض الأحيان".

وطالبت الهيئة المواطنين بعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدام أي أدوية، مشددة على أهمية استشارة مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة قبل تناول الأدوية.

المصدر: مصراوي