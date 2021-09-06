مصر.. تعليق صادم من شعبة الأدوية على قرار سحب 3 عقاقير من الصيدليات

علق الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية في مصر، على قرار سحب 3 عقاقير من السوق، قائلا: "هناك تحذيرات للصيدليات من 3 أدوية شهيرة يجب سحبها فورا بسبب عيوب تصنيع".

وفي تصريح لقناة "دي إم سي" المصرية، أضاف عوف أن "الآثار السلبية لهذه الأدوية الثلاث تعتبر تغيرات في الخواص الطبيعية، والمتمثلة في اللون ورائحة القرص ولكن لا يوجد منها مشكلة ولا أثار سلبية على من يتناولها".

وتابع أن "هناك تفتيش مركزي يمر على جميع الصيدليات لفرز الأدوية وفحص درجات الرطوبة والحرارة داخل الصيدلية".

وأشار إلى أن "هناك أدوية تنزل السوق كمثال أدوية شراب ممكن البودرة فيها تفصل، أقراص ممكن يغير لونها، وهناك أدوية بتطلع لها ريحة مش كويسة".

المصدر: "صدى البلد"