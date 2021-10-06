السلطات المصرية تضبط "شيكولاتة بالمخدرات"

أفشل رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي، محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة وعدد من العملات المعدنية الأثرية.

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وأكدت مصلحة الجمارك، في بيان صحفي، أن المحاولة الأولى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة الفرنسية القادمة من باريس، استوقف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، راكبا أجنبيا من أصل عربي أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفي.

وتابعت مصلحة الجمارك أنه بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" تلاحظ وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب.

وأكدت أن مدير الحركة، كلف مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب فتبين "وجود 4 أكياس صغيرة بداخلها نبات الماريجوانا بوزن 15 غراما تقريبا وواحد بار شيكولاتة به مخدر الماريجوانا وواحد جهاز سيكارة إلكترونية به زيت من نفس المادة المخدرة وواحد برطمان بداخلة 12 من بذور الماريجوانا و2 علبة عدسات بداخلهما نبات المشروم المخدر وواحد كيس بداخله مادة THC المخدرة وأخيرا مطحنة خاصة بالمخدرات".

وأشارت الجمارك إلى أن المحاولة الثانية أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين على رحلة شركة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت، حيث استوقف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، راكبا عربيا أثناء محاولته الخروج بسرعة من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" بواسطة رئيس القسم، والذي تلاحظ له وجود ما يشتبه أن يكون عملات معدنية.

وكلف مدير الجمرك، مأمور الجمرك، ومدير الحركة المشرف على صالة الوصول، بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود عدد من العملات المعدنية القديمة.

وبالعرض على مدير إدارة الجمرك، بإبلاغ هناء المشهور مدير عام الوحدات الأثرية بمطار القاهرة، والتي كلفت لجنة مكونة من مفتشي الآثار بالمعاينة والفحص فأفادوا بوجود 5 عملات معدنية ترجع للعصر العثماني وعملة واحدة ترجع للعصر الروماني وعملة واحدة ترجع لملك السعودية عبدالعزيز آل سعود، وأنها تخضع جميعها لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

المصدر: "الوطن"