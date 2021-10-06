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الإعلامية المصرية ريهام سعيد تقول أنها تعرضت لـ"السحر" (فيديو)

مجتمع

الإعلامية المصرية ريهام سعيد تقول أنها تعرضت لـ
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ريهام سعيد
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كشفت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، عن "تعرضها للسحر" وتأكدها من ذلك "من خلال بعض الأحداث" التي حصلت معها.

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وفي بث مباشر على حسابها في "فيسبوك"، أوضحت ريهام سعيد، أنها "لاحظت تغير حالها رأسا على عقب، بعد حلقة الخمس فتيات المتعرضات للسحر والمس (التي قدمتها سابقا)، خاصة بعد تصوير الحلقة معهن في طنطا".

ولفتت إلى أنها لاحظت "وجود علاقة بين هؤلاء الذين يعملون في الأسحار، وعملهم الآخر في التنقيب عن الآثار"، كاشفة أنها "مؤمنة بوجود الحسد والسحر، وأن الحسد تأثيره أقوى، لكنها مؤمنة أن قضاء الله هو المسير لأمور الحياة".

هذا وأكدت الإعلامية المصرية أن "هناك أشياء حدثت لها جعلتها تشك في تعرضها للسحر"، لافتة إلى أنها "تستعين بقراءة سورة البقرة، لكن هناك شيء كان يمنعها عن تكملتها، ويمنعها عن التسبيح وقراءة الأذكار أيضا، وأنها تصلي وتشعر بالانهيار وقت الصلاة، ولكنها تريد المواظبة على قراءة سورة البقرة والدعاء."

 بالإضافة إلى ما سبق، أضافت ريهام سعيد أنها "تعلم هؤلاء الذين قاموا بالسحر لها"، محذرة من أنهم "سيلقون جزائهم في قبورهم". 

المصدر: RT + "صدى البلد"

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