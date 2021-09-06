رسالة غامضة من الإعلامية المصرية ريهام سعيد.. ومتابعون: شماتة في حسن شاكوش

أثارت الإعلامية المصرية ريهام سعيد حالة من الجدل بعدما كتبت منشورا غامضا على حسابها عبر "فيسبوك"، فيما اعتبره متابعيها أنه "شماتة" بسحب الترخيص من الفنان حسن شاكوش.

وقالت سعيد في منشورها: "يمهل ولا يهمل. ولسه أصل حسبي الله ونعم الوكيل دي قوية أوي أوي أوي".

واعتبر الجمهور رسالتها، بمثابة "شماتة" لما حدث مع شاكوش، ولم توضح شيئا بشكل مباشر، ولكنها ردت على أحد متابعيها بعدما انتقدت تصرفها، قائلة: "بالظبط دا لما يشمت ويفرح لما يرتاح أم حقه رجع وأدام عينيه".

وعقدت نقابة المهن الموسيقية اجتماعا للتحقيق مع حسن شاكوش ورضا البحراوي على إثر خلافهما المتداول على السوشيال ميديا والذي تناول سب وقذف بعضهما البعض وإيحاءات وعبارات تحط من قدر مستخدميها لم يعتادها الفن المصري.

وتناول التحقيق الجانب الأهم مع حسن شاكوش وهو إهانة شعبة الإيقاع بالنقابة والتقليل منهم أمام الجمهور على خشبة المسرح، وهو الأمر الذي ترفضه النقابة على أعضاء جمعيتها العمومية ولم يقبله أعضاء المجلس والفنان هاني شاكر على شعبة الإيقاع.

وانتهي التحقيق بسحب ترخيص الغناء من شاكوش نهائيا بدون مدة محددة وإيقاف رضا البحراوي لشهر يضاف إلى الشهر السابق ليصبحا شهرين مع تحمله أجر فرقته الموسيقية خلال مدة الإيقاف ومنع الغناء على فلاشه أو أي مسجل صوتي ويكون الغناء أو الأداء من خلال فرقة موسيقية لا تقل عن 8 عازفين، وشدد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية على الالتزام بمبادئ الوقوف على خشبة المسرح ومقابلة الجمهور وتحمل مسؤولية الكلمة والفعل.

المصدر: "المصري اليوم"