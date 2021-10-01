أميرة اليابان تتخلى عن عرشها للزواج من عامة الشعب

بعد سنوات من الجدل، ستتزوج الأميرة اليابانية، ماكو ، هذا الشهر من زميلها السابق، كي كومورو، وهو من عامة الشعب الياباني، وبالتالي ستتخلى عن مكانتها الملكية.

وقال القصر الإمبراطوري إن موعد الزفاف تم تحديده في 26 أكتوبر. كما أنه من المخطط التخلي عن الطقوس المعتادة المرتبطة بحفلات زفاف أفراد العائلة الإمبراطورية.

وذكرت مصادر حكومية إنه في حين أن الفتيات في الأسرة الإمبراطورية يتلقين تقليديا مبلغا إجماليا يصل إلى حوالي 150 مليون ين عند مغادرتهن منزل العائلة، فمن المرجح أن يتم قبول طلب الأميرة ماكو غير المسبوق بعدم تلقي أي مدفوعات من هذا القبيل.

وقد عاد كومورو إلى اليابان يوم الاثنين للمرة الأولى منذ حوالي ثلاث سنوات، عندما غادر إلى نيويورك في أغسطس 2018 للدراسة في كلية الحقوق بجامعة فوردهام، والتي تخرج منها بدرجة دكتوراه في القانون في مايو من هذا العام.

Reuters

كان من المقرر أن يتزوج الثنائي في البداية في عام 2018، ولكن تم تأجيله بعد سلسلة من التقارير الإعلامية حول خلافات عائلية داخلية.

ومن المتوقع أن ينتقل الزوجان إلى الولايات المتحدة بعد زواجهما، حيث يعمل كومورو محاميا.

المصدر: BBC + Japan today