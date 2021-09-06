اليابان.. تعديل قانون الأسرة الإمبراطوري لإنقاذها من "الانقراض"

يخطط الأمير الياباني هيتاشي، والذي يبلغ من العمر 85 عاما لتبني "ولي عهد" لإنقاذ الأسرة الإمبراطورية في البلاد من "الانقراض"، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

وبموجب قانون الأسرة الإمبراطوري الحالي، يمكن فقط لطفل ذكر ينحدر من إمبراطور ذكر أن يتولى العرش، ولكن لا يوجد سوى أربعة ذكور مؤهلين في سلالة ناروهيتو، جميعهم ما عدا واحدا تزيد أعمارهم عن 55 عاما.

ولمواجهة "الانقراض" المحتمل لسلالة الإمبراطور ناروهيتو دون ضمان أن الأمير هيساهيتو البالغ من العمر 15 عاما سيستمر في الإنجاب، تفكر الحكومة اليابانية في تغيير قانون الأسرة الإمبراطوري الذي سيسمح للأمير هيتاشي، 85 عاما، بتبني وريث.

Reuters

لكن الأسرة الإمبراطورية والحكومة اليابانية واجهت انتقادات لأن استطلاعات الرأي سجلت دعما عاما قويا لتغيير القانون الذي من شأنه أن يسمح ببساطة لوريثة أنثى بالحكم كإمبراطور.

هذا وذكرت وكالة "كيودو" للأنباء أنه تم عقد لجنة وزارية "من الخبراء" لمعالجة أزمة الخلافة الوشيكة، مع تعيين الأمير هيتاشي وزوجته هاناكو كمرشحين رئيسيين للتبني، مشيرة إلى أنه لا يسمح لهم إلا بتبني الورثة المنحدرين من عائلات أرستقراطية وإمبراطورية سابقة للحفاظ على "الوضع الإمبراطوري" لسلالة الدم.

المصدر: "ديلي ميل"