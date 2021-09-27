جريمة "شنيعة" في الدار البيضاء.. ذبح ممرضة داخل مشفى والسلطات تكشف الجاني والدوافع (فيديو)

شهدت الدار البيضاء في المغرب، اليوم الاثنين، جريمة مروعة، حيث أقدم شاب أربعيني على ذبح ممرضة تعمل بمصحة خاصة بالقرب من مستشفى "20 أغسطس"، وفق وسائل إعلام مغربية.

إقرأ المزيد

وأشارت صحيفة "هسبريس" إلى أنه "وفق المعطيات الأولية، فإن الممرضة توفيت على الفور جراء تعرضها لاعتداء بالسلاح الأبيض".

ونقلت "هسبريس" عن مصادر قولها إن "الممرضة حاولت الهروب من الشاب المعتدي، بيد أنه باغتها بسلاح أبيض"، و "رغم التدخلات، التي تمت على الفور لإنقاذ المعتدى عليها، إلا أنها توفيت".

وبحسب ما نقل موقع "أخبارنا" المغربي عن مصادر مطلعة، فإن "خلافا قويا نشب بين الضحية وشاب في الأربعينيات من عمره وسط بهو مستشفى "20أغسطس"، قبل أن تتطور الأمور إلى شجار حاد، دفع الجاني إلى توجيه عدة طعنات للضحية على مستوى عنقها أردتها قتيلة".

وأوضحت المصادر أن "الجاني حاول الفرار بعد ارتكابه هذه الجريمة، غير أن تدخل شاب كان متواجدا بمكان الحادث، حال دون ذلك، قبل أن يتدخل رجال الأمن الخاص، الذين حاصروه وسلموه إلى رجال الأمن الذين قاموا باعتقاله".





ونشر موقع "شوف تي في" مقطع فيديو قال إنه "يعود للحظة اعتقال الجاني"، لافتا إلى أن الجاني هو "خطيب" المجني عليها.

المصدر: وسائل إعلام مغربية