مساعدة وزير الخارجية القطري تخاطب أبناء اللغة العربية: "ارحموا عزيز قوم ذل!"

غردت لولوة الخاطر، مساعدة وزير الخارجية القطري معربة عن تألمها لحال اللغة العربية وما وصلت إليه على يد أبنائها.

وتحدثت الخاطر بصفتها إنسانة عربية، مشيرة إلى أن ما حل ويحل باللغة العربية يؤذيها.

أكتب تغريدتي هذه بصفتي إنسانة عربية يؤذيها ما حلّ ويحلّ بلغتنا على يد أبنائها، فمن الكلمات الغريبة التي يكتبها كثير من روّاد منصات التواصل الاجتماعي كلمة ( خطاء) وهذا ( خطأ )!



رفقاً بالعربية يرحمكم الله فقد اشتدّت بها الغربة وتقطّعت بها السبل فارحموا عزيز قوم ذلّ.



يومكم سعيد🌹 — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) September 26, 2021

وعلى سبيل المثال، كتبت مساعدة وزير الخارجية القطري تقول: "فمن الكلمات الغريبة التي يكتبها كثير من وّاد منصات التواصل الاجتماعي كلمة (خطاء) وهذا (خطأ)!؟

وبارك الله في جهودكم وبارك الله في جهود منصة سيبويه @Sibawayh13 اطّلعت عليها للتوّ ولا شكّ أنهم يستحقون الإشادة والدعم .. شكراً لكلّ من يسهم في الارتقاء بلغة الناس وذائقتهم … دمتم بخير 🙏🏼😊 https://t.co/9FLWNqYddq — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) September 26, 2021

ودعت الخاطر إلى الرفق باللغة العربية التي رأت أن غربتها اشتدت "وتقطّعت بها السبل، فارحموا عزيز قوم ذلّ!".

وأثنى الإعلامي محمد صالح على تغريدة مساعدة وزير الخارجية القطري قائلا: جميل أن تجد مسؤولا عربيا يغار على اللغة العربية ويدافع عنها من داخل أروقة السياسة".

المصدر: تويتر