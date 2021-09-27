 
مباشر

مساعدة وزير الخارجية القطري تخاطب أبناء اللغة العربية: "ارحموا عزيز قوم ذل!"

مجتمع

مساعدة وزير الخارجية القطري تخاطب أبناء اللغة العربية:
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rdkl

غردت لولوة الخاطر، مساعدة وزير الخارجية القطري معربة عن تألمها لحال اللغة العربية وما وصلت إليه على يد أبنائها.  

وتحدثت الخاطر بصفتها إنسانة عربية، مشيرة إلى أن ما حل ويحل باللغة العربية يؤذيها.

وعلى سبيل المثال، كتبت مساعدة وزير الخارجية القطري تقول: "فمن الكلمات الغريبة التي يكتبها كثير من وّاد منصات التواصل الاجتماعي كلمة (خطاء) وهذا (خطأ)!؟

ودعت الخاطر إلى الرفق باللغة العربية التي رأت أن غربتها اشتدت "وتقطّعت بها السبل، فارحموا عزيز قوم ذلّ!".

وأثنى الإعلامي محمد صالح على تغريدة مساعدة وزير الخارجية القطري قائلا: جميل أن تجد مسؤولا عربيا يغار على اللغة العربية ويدافع عنها من داخل أروقة السياسة".

المصدر: تويتر

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا