26 سبتمبر.. "الأكثر ميلادا للأطفال" في بريطانيا فما السبب؟

كشف موقع "ladbible" أنه وفقا للإحصائيات، فإن تاريخ يوم أمس، 26 سبتمبر، يعد اليوم الأكثر للولادات في بريطانيا.

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وشارك مكتب الإحصاءات الوطنية البيانات مرة أخرى في عام 2015، مع تحليل عدد المواليد لكل يوم من أيام السنة، ووجد أنه "على مدار عقدين من الزمن، احتل يوم 26 سبتمبر المركز الأول، بمتوسط ​​2000 ولادة كل عام في ذلك التاريخ، أعلى بمئتين من المعدل المتوسط 1800، في حال توزيع المواليد بالتساوي على مدار 365 يوما في السنة".

وعن سبب شهرة هذا التاريخ بالذات، لفت الموقع إلى أن "القليل من الحسابات الرياضية السريعة تكشف أنه يعود إلى مناسبة "البوكسينغ داي" المشهورة في بريطانيا، والتي تصادف قبل نحو حوالي تسعة أشهر من 26 سبتمير، حيث يحظى سكان المملكة بعطلة رسمية احتفالا بهذه المناسبة،

وأوضح الموقع أن هذه الإحصائيات نكشف أن زيادة عدد الولادات مرتبطة باستراحة البريطانيين في منازلهم خلال هذه العطلة، إذ أنه "مهما كانت الحالة فإن الأرقام لا تكذب".

كما يعتقد باحثون أن هناك سببا آخر لهذا "الانفجار الصغير" ويتعلق بالمدرسة، إذ أنهم يظنون بأن "الأهالي يحاولون ولادة طفلهم قبل بدء المدرسة مباشرة حتى يصبحوا الأكبر في العام".

المصدر: "ladbible"