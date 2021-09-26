تداول صورة نادرة للملك السعودي سلمان ببدلة رسمية مع نجله الأمير عبد العزيز
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، تجمعه بابنه، الأمير عبد العزيز، وزير الطاقة، في "تويتر".
ونشر حساب "تاريخ آل سعود" الصورة معلقا: "صورة نادرة تجمع سيدي الملك سلمان بابنه الأمير عبد العزيز، وزير الطاقة، الحالي، حفظهما الله ورعاهما".
صورة نادرة تجمع سيدي #الملك_سلمان بابنه الأمير عبدالعزيز #وزير_الطاقة الحالي، حفظهما الله ورعاهما. pic.twitter.com/wJa8WHdufk— تاريخ آل سعود Alsaud History (@Alsaud_History) September 25, 2021
وفي الصورة، يظهر الملك سلمان مرتديا بدلة سوداء، بينما يجلس بجانبه الأمير عبدالعزيز عندما كان طفلا، في حين أعرب العديد من المعلقين عن إعجابهم بهذا الصورة.
وقال أحدهم معلقا: "منا وفينا، وداخل قلوبنا للأبد..حنّا عصاك اللي مات عصاك، يا ملكنا الغالي يا بو فهد".
منا وفينا— Inspiration (@XPJan2000UK) September 25, 2021
وداخل قلوبنا للابد
حنّا عصاك
اللي ماتعصاك
ياملكنا الغالي يابوفعد
💚
كما علق حساب آخر قائلا: "الله يطول بعمرك سيدي".
الله يطول بعمرك سيدي 🤍 https://t.co/Pc3iQaZR5V— A.ibrahim (@0mAAdry) September 25, 2021
المصدر: RT
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