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السعودية.. صورة عمرها 69 عاما لأول عرض عسكري برعاية الملك المؤسس وحضور الملك سلمان

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السعودية.. صورة عمرها 69 عاما لأول عرض عسكري برعاية الملك المؤسس وحضور الملك سلمان
Globallookpress
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نشرت مؤسسة "دارة الملك عبد العزيز" السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للبلاد، صورة للملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود التقطت في أول وأكبر عرض عسكري من نوعه بالمنطقة.

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ويظهر في الصورة التي التقطت عام 1372هجري الموافق لعام 1952 ميلادي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وعلقت "دارة الملك عبد العزيز" على الصورة: "لم يمت الملك عبد العزيز رحمه الله إلا وقد تأسس جيش سعودي كبير.. هذا العرض المهيب تناقلته الإذاعة السعودية ووسائل إعلام خارجية بالفخر والاطمئنان ذلك أنه أكبر عرض من نوعه في المنطقة في حينه".

المصدر: تويتر

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