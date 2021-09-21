السعودية.. تداول تسجيل نادر للملك المؤسس (فيديو)

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية عن عرض فيلم تاريخي ملون نادر، يعرض للمرة الأولى عبر قناة السعودية، يوثق زيارة الملك الراحل عبد العزيز، مؤسس الدولة السعودية، إلى مصر.

إقرأ المزيد

هذا وأوضح محمد فهد الحارثي، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، في "تويتر" قائلا: "لأول مرة .. هيئة الإذاعة والتلفزيون تعرض فيلما ومشاهد جديدة عن رحلة الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، إلى مصر، وذلك باستخدام أحدث التقنيات ليظهر بألوانه الطبيعية. وسيعرض بمناسبة اليوم الوطني الـ91 على قناة السعودية".

لأول مرة .. هيئة الإذاعة والتلفزيون تعرض فيلماً ومشاهد جديدة عن رحلة الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، إلى مصر. وذلك باستخدام أحدث التقنيات ليظهر بألوانه الطبيعية. وسيعرض بمناسبة #اليوم_الوطني_91 على #قناة_السعوديةpic.twitter.com/5Nw4mG7x2P — محمد فهد الحارثي (@mfalharthi) September 20, 2021

المصدر: RT