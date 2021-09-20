وزارة الحرس الوطني السعودية تنشر قصة مستوحاة من "أحداث حقيقية" في اليمن وأمير يعلق (فيديو)

نشرت وزارة الحرس الوطني السعودية على حسابها في "تويتر"، مقطع فيديو مدته نحو 5 دقائق، لمشهد تمثيلي يحاكي "قصة جنديين سعوديين في اليمن".

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ولاقى هذا المقطع الذي يروي قصة مقتل أحد الجنود السعوديين، ورغبة زملائه في الجيش بأخذ الثأر من قتلته في اليمن تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وعلق الأمير سطام بن خالد آل سعود على مقطع الفيديو قائلا: "عمل جبار..أتمنى نشوف أفلام ومسلسلات عن تضحيات وبطولات قواتنا المسلحة والحرس الوطني والأمن العام.. الله يحفظ ولاة أمرنا وجنودنا وشعبنا".

عمل جبار اتمنى نشوف افلام و مسلسلات عن تضحيات و بطولات قواتنا المسلحة و الحرس الوطني والامن العام الله يحفظ ولاة امرنا و جنودنا و شعبنا 💚🇸🇦💚 — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) September 20, 2021

المصدر: RT