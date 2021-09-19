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والد السعودية مشاعل القحطاني يكشف أسباب عدم تسرعه لإخراج ابنته من السجن

مجتمع

والد السعودية مشاعل القحطاني يكشف أسباب عدم تسرعه لإخراج ابنته من السجن
AP Hassan Ammar
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علق والد نجمة مواقع التواصل الاجتماعي مشاعل القحطاني، على القبض عليها من قبل شرطة الرياض بعد تلفظها على رجل أمن بألفاظ مسيئة أثناء تأديته مهامه.

وأوضح والد مشاعل القحطاني أنه لن يقوم بإخراجها من مركز الشرطة بعد القبض عليها وسيتركها فترة بالداخل لكي "تتعلم احترام رجال الأمن".

وقال: "ماراح أطلعها من أول يوم، ابيها تتأدب وتحترم رجال الأمن".

وكانت شرطة الرياض قد ألقت القبض على مشاعل القحطاني بعد تداول فيديو لها وهي تقود دراجة هوائية وتهاجم رجل شرطة.

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ونشرت القحطاني عبر تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو صورته بنفسها وهي تقود دراجة هوائية وتطاردها سيارة شرطة في شارع بالرياض.

وكان أفراد من شرطة الرياض طلبوا منها ارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وهاجمت مشاعل القحطاني رجل الأمن بألفاظ نابية كما ادعت أنه تحرش بها، حيث ظلت تهاجمه وتتوعده بمحضر تحرش بحقه مما أثار موجة غضب ضدها.

المصدر: وكالات

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