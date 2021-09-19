الناشطة السعودية هند القحطاني تنشر فيديو جريئا يعرضها للانتقادات

نشرت الناشطة السعودية هند القحطاني مقطع فيديو جريئا على حسابها بـ"سناب شات" صدمت فيه متابعيها حيث ظهرت مرتدية ثوبا مكشوفا بطريقة تغاير عادات وتقاليد المملكة.

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وقالت القحطاني خلال الفيديو: "اليوم اجى ع بالي أتشمس والشمس مو حارة مقبولة".

وكانت هند أثارت الجدل بعد نشرها مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص، أدلت فيه بتصريحات غريبة، وأكدت أنها أشهر امرأة في السعودية والخليج، وقالت: "هند القحطاني، أشهر امرأة في السعودية والخليج العربي، هي الوحيدة إلي في ست شهور وصل عدد متابعيها إلى مليوني شخص، لكن أنا لم أضف ولا أتواصل مع أي من المشاهير، بعيدة عنهم مرة، حتى اللي بيتواصل معي عن طريق الـEmail لا أرى لا أسمع لا أتكلم".

وتتعرض القحطاني لانتقادات كبيرة بسبب تصرفاتها التي يصفها البعض بالمغايرة للمجتمع في السعودية بشكل عام، لكن البعض يرى فيها تعبيرا عن تحرر الفتاة، التي تمثل مستقبل المرأة في المملكة.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي