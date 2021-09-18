مصر.. تأجيل محاكمة الطبيب في قضية "السجود لكلب" والممرض يطلب تعويضا ماليا كبيرا

قررت المحكمة الاقتصادية في مصر، تأجيل أولى جلسات محاكمة طبيب واثنين آخرين، بتهمة التنمر على ممرض بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"طبيب اسجد لكلبي"، لجلسة 25 سبتمبر للاطلاع.

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وطلب دفاع الممرض خلال الجلسة اليوم السبت، وأمام المحكمة مليون جنيه تعويضا على الأضرار التي تعرض لها الممرض من قيام الطبيب بالتنمر عليه واستعراض القوة والتقليل منه، والمعروف قانونا بـ"الادعاء مدنيا بمليون جنيه"، كما ادعى اتحاد محامي القليوبية الذي حضر منه مجموعة من المحامين بـ15 ألف جنيه ادعاء مدنيا لكل محام من الحاضرين.

وظهر فيديو الخميس الماضي على منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لممرض يأمره الطبيب بالسجود لكلب، وجرى تداول هذا الفيديو على نطاق واسع، وصب رواد "فيسبوك"، جام غضبهم على الطبيب، الذي تبين في وقت لاحق من التحقيقات، أنه رئيس قسم العظام في مستشفى عين شمس، وكان بصحبته طبيب آخر وموظف إداري، وقت تنمرهم على الممرض والسخرية منه.

وألقت أجهزة الأمن، القبض على الطبيب تنفيذا لقرار ضبطه وإحضاره، بعد أن قررت النيابة حبس الطبيب الآخر وموظف إداري في مستشفى خاص، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتفاصيل الواقعة على سبيل المزاح فقط، وأنهم لم يكن لديهم أي نية للتقليل أو إهانة الممرض عادل سالم.

المصدر: "الوطن"