"ضلوعه قد تكسر بمجرد أن يعطس".. طفل بريطاني يعاني من مرض نادر

يعاني الطفل البريطاني لينكولن جاش من مرض "العظم الزجاجي" النادر، ما يجعله عرضة لكسر ضلوعه وعظامه في كل مرة يعطس فيها.

وأكد الأطباء معاناة جاش (6 أعوام) من هذه الحالة النادرة، حيث يمكن أن تكسر عظامه بسهولة بمجرد قيامه بالأنشطة اليومية.

وحتى الآن، أصيب الطفل بكسر في جمجمته وذراعه وجزء من عموده الفقري، بمجرد السقوط أو الزحف على الأرض، وفقا لموقع "ميرور".

وقالت والدته أماندا إن الكرسي المتحرك الذي يستخدمه أصبح مؤخرا غير ملائم بالنسبة له بعد أن كبر، وتسعى أسرته حاليا لجمع 3000 جنيه إسترليني (3750 دولارا) لشراء كرسى متحرك جديد.

HNP Newsdesk/Hyde News & Pictures Ltd

وسبب هذا المرض هو نقص مادة الكولاجين في عظام المريض أو انخفاضها، ما يجعلها هشة.

ويحتاج المرضى عادة إلى عمليات جراحية متكررة لإدخال قضبان معدنية في عظامهم لدعمها.

المصدر: "ميرور"