شرطي جزائري يقتل زوجته وابنتيه رميا بالرصاص
AFP FAROUK BATICHE
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أقدم شرطي في مدينة جيجل الجزائرية على قتل 3 أفراد من عائلته، اليوم الأحد، وفق ما نقله موقع "النهار".
وأوضح الموقع أن الشرطي الذي يعمل في بلدة الطاهير أطلق النار على زوجته وابنتيه وفر إلى مكان مجهول.
من جهتها، باشرت الجهات الأمنية التحقيقات لكشف ملابسة الحادثة التي أثارت استنكارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: "النهار"
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