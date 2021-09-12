الجزائر.. العثور على جثة إمام مسجد متفحمة بعد يومين من اختفائه

أكدت هيئة الشؤون الدينية والأوقاف لمحافظة برج بوعريريج الجزائرية، اليوم الأحد، العثور على جثة متفحمة لإمام توارى عن الأنظار منذ يومين.

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ونقل موقع "الشروق" عن مصدر بالهيئة الدينية أن الإمام ظل مفقودا منذ يومين قبل أن يتم العثور عليه متفحما في واد بمحاذاة عمارات في المكان المسمى "الميزان" ببلدية رأس الوادي.

وحسب المعلومات الأولية، فإن الإمام الذي كان يعمل بمسجد محمد العربي بن تباني برأس الوادي "عانى من اضطرابات نفسية ومشاكل عائلية في الآونة الأخيرة".

المصدر: "الشروق"